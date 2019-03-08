اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 2017م أمام الدولار الأمريكي

الخليج 365 :

هبط اليورو يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2017 أمام الدولار الأمريكي بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة بعد الأزمة المالية العالمية إلى عام 2020 على أقرب تقدير، وأطلق جولة جديدة من القروض الرخيصة إلى البنوك.

وخفض المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو والتضخم حتى 2021.

وهبط اليورو إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2017 قبل أن يتعافى قليلا الى 1.226 دولار بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وقال محللون إن اليورو عرضة لخطر الهبوط إلى 1.10 دولار في الأسابيع المقبلة.