مظاهرات في أحياء امدرمان وبحري والخرطوم في موكب المرأة

تظاهر الآلاف امس الخميس (7 مارس 2019م )، في مناطق متفرقة من العاصمة القومية في أم درمان وبحري والخرطوم وأمبدة والثورات والكلاكلات.

ولبى الآلاف من المواطنين دعوة تجمع المهنيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير إلى الخروج الخميس في موكب باسم المرأة السودانية احتفالا باليوم العالمي للمرأة .

وردد المتظاهرون شعارات الحرية والسلام والعدالة وتسقط بس.

في وقت نفذ فيه طلاب جامعة السودان العالمية إضرابا اليوم عن الدراسة، وأضرموا النار في إطارات السيارات أمام الجامعة التي حاصرتها قوات كبيرة من الأمن والشرطة وسط أنباء عن اعتقالات عدد كبير من الطلاب والطالبات.

وتظاهر طلاب وطالبات الجامعة الوطنية مرددين شعارات الثورة، وواجهت أجهزة الأمن المظاهرات بعنف شديد، وأُصيب عدد كبير من الطلاب.

وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات، وشهدت شوارع رئيسة في العاصمة، مثل: شارع الستين والعرضة وشارع الكلاكلة وجبل أولياء وشارع جبرة، وتحولت المظاهرة إلى حالات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة والأمن، واعتقالات وسط المتظاهرين أغلبهم من الفتيات.

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