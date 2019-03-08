ضبط شاحنة محملة بالاسلحة والذخائر اثناء دخولها امدرمان

كشفت مصادر امنية في السودان عن ضبط أسلحة وذخائر مهربة على متن شاحنة غربي أمدرمان يوم امس الخميس .

تمكنت السلطات المختصة يوم الخميس من ضبط شاحنة تجارية غربي أمدرمان (منطقة دار السلام)، وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر معبأة داخل جوالات أسفل الشحنة، وعلى متن الشاحنة سائق وشخص آخر ذكر أنه صاحب البضاعة.

وقال اللواء أحمد أبوزيد القيادي بهيئة الأمن المركزي بحسب (smc) إنه وبالتفتيش الروتيني للشاحنات والعربات الداخلة مدينة أمدرمان، تم العثور على “جوالات” من الأسلحة والذخائر مخبأة بعناية أسفل البضاعة على متن شاحنة تجارية ترخيص دارفور. وأضاف أبوزيد أن الشرطة اتخذت إجراءاتها اللازمة فيما تم التحفظ على السائق وصاحب البضاعة واقتياد الشاحنة إلى مكتب الأمن الوطني.

وبحسب أبوزيد فإن المتهمين سيخضعون فوراً للتحقيق لمعرفة هويتهم و انتمائهم بالإضافة إلى مصدر ووجهة السلاح وأي معلومات أخرى مفيدة، وأبان أنه لا يستبعد وجود ارتباط ما بين الحركات المتمردة وضبطيات الأسلحة الأخيرة بالولاية الشمالية وولاية القضارف وولاية النيل الأبيض.