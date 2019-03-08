ناشط سياسي سوداني يتحرش جنسيا بفتاة سودانية

كشفت جريدة الاخبار في عددها الاخير عن تعرض فتاة سودانية لتحرش جنسي من قبل ناشط سياسي سوداني .

وفي تسجيل صوتي موثوق من فتاة سودانية تدعى (م.ع) مقيمة في فرنسا، أكدت خلاله تعرضها إلى عملية تحرش جنسي من قبل ناشط سياسي سوداني يدعى (ع.ج.أ) يقيم – أيضاً – في فرنسا في كامب سيماد، حي 8 ماي 1945.

ويوضح التسجيل حسب صحيفة الأخبار أن الشاب ترجى الفتاة لإثنائها عن عدم قدومها على تسجيل حالة ضده في محاضر الشرطة الفرنسية، إلا أن الفتاة أكدت خلال رسالة مكتوبة تحصلت عليها مصادر بأنها قامت حقاً بعمل تسجيل حالة ضد المتهم في قسم الشرطة.

وحكت الفتاة خلال رسالتها بأنها كانت قد ذهبت إلى مقابلة للدروس الفرنسية، والتقت بالمتهم داخل الكامب وقدم لها دعوة للغداء في منزله لوجودها في نفس مكان المقابلة، وأضافت “أصر على الدعوة وأنا قبلتها على مضض”، مؤكدة أنه قام بالتعدي عليها جنسياً بعد ذلك، وأشارت الفتاة إلى أنها قررت تسجيل حالة ضده وفضحه بحسبان تكرار قصص تحرشه بفتيات أخريات على نفس الغرار، وأنها ترفض أن تسقط أية ضحية أخرى.