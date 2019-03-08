مظاهرات السودان اليوم 78 .. بالفيديو تظاهرات في عدد من المناطق وخروج مواكب في يوم المرأة السودانية

سودانايل

تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل النظام لليوم الثامن والسبعين على التوالي حيث شهد امس الخميس 7 مارس 2019م مواكب ضخمة في معظم أحياء العاصمة تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير حيث خرجت المواكب التالية من الخرطوم: بري الدرايسة، بري اللاماب، شارع الستين، السلمة، جبرة، الكلاكلة، العشرة، ‏الصحافة، المعمورة، اركويت لفة جوبا، توتي. ومن مدينة امدرمان خرجت أحياء: بيت المال، ‏ودنوباوي، ‏البوستة، ‏شارع العرضة – الاحفاد، ‏صينية الازهري، ‏الموردة، ‏ابروف، ‏امبدة، الثورة. ومن مدينة بحري خرجت أحياء: الدروشاب، ‏شمبات الحضراب، ‏شمبات الاراضي، الدروشاب، ‏نابلس، كما خرج مواطنو أربجي في مظاهرات ايضا، وقامت قوات الأمن باعتقال المئات خاصة في شارع الستين وودنوباوي وبيت المال والعرضة.

كما خرج طلاب وطالبات الجامعة الوطنية في مظاهرات ضخمة وهتفوا في وجه الادارة التي هددت بفصل من يعتصم ويتظاهر كما ندد الطلاب بالخطوة التي قامت بها ادارة الجامعة بمحاسبة طالبتين قامتا بإرتداء الثوب الأبيض كرمزية للثورة ، وقد قامت قوات الأمن باستباحة الجامعة وقامت بالتنكيل بالطلاب والطالبات وضربهن بصورة وحشية مما نتج عنه إصابة المئات من طالب وطالبة اصابات مختلفة كما تعرض العديد من الطلاب للاختناق نتيجة اطلاق الغاز المسيل للدموع داخل قاعات الجامعة، كما قامت قوات الأمن باعتقال العشرات من الطلاب والطالبات.

وفيما يلي الإحصائيات الأولية للإصابات وسط طلاب الجامعة الوطنية: – دهس طالب بالتاتشر- إصابة طالبة في الضهر- إصابة طالبة ببمبان في الوجة- بلع طالب للسانه (تم التدارك)- كميه إختناقات بغاز الأعصاب والبمبان- كميه كسور في الأرجل – إعتقال مايقارب 150طالب وطالبة١٧٢ مصاب بمستشفى الشيخ التخصصي٧٣ مصاب بمستشفى جرش التخصصي، و جزء كبير في مستشفى سوبا و يستبشر

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