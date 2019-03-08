جرحى في مظاهرة لطلاب وطالبات الجامعة الوطنية

دخل طلاب الجامعة الوطنية في اعتصام تضامناً مع الثورة، ومشاركة في يوم المرأة الذي أعلن عنه تجمع المهنيين السودانيين، ومارس الأمن عنفاً شديداً في مواجهة الطلاب والطالبات، ودهس الأمن طالباً بعربة تاتشر، كما أصيبت طالبة في ظهرها، وأصيبت أخرى في وجهها بالغاز المسيل للدموع، وابتلع طالب لسانه، وأصيبت مجموعة من الطلاب بكسور في الأرجل.

وترددت أنباء أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الشيخ التخصصي بلغ 172 مصاباً، بينما بلغ عدد من نقلوا إلى مستشفى سوبا ويستبشرون 72 مصاباً.

واعتقل الأمن نحو 150 طالباً وطالبة.

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