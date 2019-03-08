تجمع المهنيين يصدر بيانا حول انضمام ضباط الشرطة المعاشيين إلى الاحتجاجات

رحب تجمع المهنيين السودانيين بإعلان تجمع ضباط الشرطة المعاشيين انضمامه إلى صفوف الثورة، ومشاركته في المواكب، ودعمه الحراك الثوري، بوصفه فصيلاً مهماً ومؤثراً في دعم الثورة حتى تصل إلى مراميها المنشودة، وثمن التجمع الدور الكبير لضباط الشرطة المعاشيين منذ بداية الحراك.

وقال تجمع المهنيين في بيان تحصلت (التحرير )عليه: “إن تجمع المهنيين السودانيين يؤكد استعداده للتنسيق مع تجمع ضباط الشرطة المعاشيين في درب الثورة، والانتقال الديمقراطي التزاماً منه بضرورة اشتراك كافة الفئات في صياغة المشروع الوطني الديمقراطي لمرحلة ما بعد إسقاط النظام”.

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