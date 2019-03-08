بالفيديو.. قطر تواصل اضطهاد السودانيين .. ونظام الحمدين متورط في قضايا سوداني

أظهر مقطع فيديو بثه بطل كمال الأجسام السوداني، قبل مقتله في الدوحة، وهو يرفض الأموال القطرية للتنازل عن جنسيته السودانية.

واغتيل المغدور به محمد عبداللطيف على يد شقيق زوجته القطرية الضابط في جهاز أمن الدولة القطري،

وقال عبداللطيف، خلال المقطع المصور الذي تناقله نشطاء على نطاق واسع، "الناس تكون إيجابية، فهناك من كتب لي أنني مشارك في البطولات باسم قطر.. يا أخوانا أنا سوداني ومشارك باسم السودان.. أنا ما بتخلى عن وطنيتي مقابل ألف أو ألفين أو مليون أو حتى مليار".



وأضاف: "كونوا إيجابيين أنا مشارك باسم السودان ودعواتكم معاي لأني ما عندي أهل هنا".



ويؤكد المقطع ما أعلنته أسرة البطل السوداني المغدور به برفضه الإغراءات المالية المقدمة من الدوحة لقبول المشاركة في البطولات العالمية باسم الدوحة.



وقتل البطل السوداني مساء السبت بكافيه نادي السد القطري بطلق ناري على يد شقيق زوجته القطرية والضابط في جهاز أمن الدولة القطري.



وتكتمت السلطات القطرية وحاولت تسويق الجريمة بوسائل التواصل الاجتماعي على أساس أنها كانت نتيجة حادث سير، ولكن أسرة المغدور سارعت إلى تأكيد مقتله على يد ضابط قطري.





كانت الأسرة قد تمسكت بتصعيد القضية إلى نهاياتها وتنفيذ القصاص حدا على القاتل، كما طلبت من السفارة القطرية بالخرطوم منحها تأشيرات دخول لأراضيها لتسلم الجثمان ومتابعة سير التحقيقات.



وخلفت الحادثة موجة غضب واسعة وسط السودانيين، مطالبين السلطات القطرية بكشف الملابسات الحقيقة لمقتل محمد عبداللطيف وتنفيذ القصاص على الجاني.



وولد محمد عبداللطيف في عام 1988م، وبدأ ممارسة مهنته المحببة في رياضة كمال الأجسام بالسودان سنة 2009م، ثم انتقل الى قطر لاعبا ومدربا في نادي السد عام 2010م.



شارك عبداللطيف في بطولات عالمية ونجح في الحصول على المركز الثالث ببطولة أرنولد كلاسيك 2016م.