بالصور والفيديو .. حسناء الإعلام السوداني لوشي تغني وترقص على أنغام محسومة

ظهرت حسناء الإعلام السوداني لوشي وهي تتمايل طرباً مع أغنية محسومة، وذلك من خلال إطلالتها على معجبيها في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اختارت هذه المرة تطبيق الانستغرام لتعبر عن سعادتها من داخل سيارتها وهي تردد:

خذا قلبي على ما اعتقد .. خذا قلبي وتفكير بعد

أنا شمسه وهو بعيني سما .. أنا شعبه وهو بعيني بلد

وتلك الكلمات من أغنية محسومة التي اشتهر بها بدر الشعيبي وبشار الشطي، ذات الإيقاع الخفيف والسريع.

والإعلامية آلاء المبارك المشهورة ب “لوشي” انتقلت حديثاً إلى قناة الهلال عبر إعلان رسمي منها وظهورها في مشاهد تسويقية للقناة، وتمتلك قاعدة كبرى من المعجبين على شبكات التواصل الاجتماعي يتفاعلون معها في كل منشوراتها التي تثير الضجة أحياناً، لكنها اشتهرت بصمودها وعزمها السير بخطى واسعة نحو الأضواء العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)