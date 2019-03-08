ميليشيا الحوثي تقطع الماء عن مناطق "بتعز"

وتمثل الزبيرة عمقاً استراتيجياً بالنسبة لميليشيا الحوثي، حيث تُعتبر الحزام الأمني لمديرية الصلو وعدد من مناطق الحجرية بشكل عام ومديرية المواسط بشكل خاص، بالإضافة إلى قربها من الأحكوم التابعة لمديرية حيفان وإشرافها عليها.
وتهدف الميليشيا، من خلال السيطرة على الزبيرة، إلى التوغل باتجاه مديرية الصلو ومديريات ومناطق الحجرية التي تشكل حاضنة مهمة للقوى المناهضة للوجود الحوثي.
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