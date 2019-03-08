التعاون يحقق فوزا متأخرا على الرائد في الدوري السعودي

خطف نادي التعاون فوزاً متأخراً من الرائد، اليوم الخميس 7 مارس ، في ديربي القصيم الذي جمعهما بالجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم نادي الرائد بهدف أول من خلال اللاعب صالح الشهري بالدقيقة (53)، ثم عاد التعاون وسجل هدفين عن طريق اللاعب ربيع السفياني بالدقيقتين (89 و99)، كما قام الحكم بإلغاء هدف سجله جهاد الحسين.

وبهذا الفوز؛ يرفع التعاون بقيادة بيدرو إيمانويل رصيده للنقطة 42 بالمركز الرابع بجدول الدوري السعودي فيما يتجمد رصيد نادي الرائد عند النقطة 25 في المركز العاشر.

كما شهدت المباراة انجازاً جديداً عندما سجل اللاعب ربيع السفياني الهدف المئوي الخامس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الدقيقة 89 ويعادل به النتيجة لفريقه.