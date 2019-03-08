لهذا السبب.. ميسي يرفض اللعب أمام المغرب

يرفض ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب المغرب المشاركة في مباراة المغرب الودية يوم 26 من شهر مارس الجاري.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قائمة الأرجنتين ستشهد عودة القائد ليونيل ميسي لأول مرة منذ كأس العالم، حيث فضل اللاعب الحصول على راحة بعد الخروج أمام فرنسا من الدور ثمن النهائي للمونديال.
وأشارت إلى إمكانية غياب ميسي عن مباراة المغرب المقرر لها 26 من مارس الجاري، بسبب رغبته في الاستعداد جيدا لمباراة إسبانيول، التي ستكون بعدها بـ4 أيام في الدوري الإسباني.يأتي هذا القرار رغم تسرب بعض شروط الاتحاد الأرجنتيني من أجل المحافظة على سلامة قائد برشلونة في المباراة، ومنها عدم التدخل بقوة على ميسي، وعدم التقاط صور "السيلفي" معه.
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