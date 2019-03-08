هبط اليورو يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2017 أمام الدولار الأمريكي بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة بعد الأزمة المالية العالمية إلى عام 2020 على أقرب تقدير، وأطلق جولة جديدة من القروض الرخيصة إلى البنوك.
وخفض المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو والتضخم حتى 2021.
وهبط اليورو إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2017 قبل أن يتعافى قليلا الى 1.226 دولار بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.
وقال محللون إن اليورو عرضة لخطر الهبوط إلى 1.10 دولار في الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ يونيو 2017.. اليورو يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.