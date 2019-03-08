مايكروسوفت تجلب خدمة Yammer إلى منصة Teams

جلبت شركة مايكروسوف خدمتها للشركات والأعمال Yammer إلى منصة "Teams" بحيث يمكن تحميل مجموعة معينة أو دفق منشورات حول موضوع معين.

وبهذه الطريقة سيمكن للموظفين وأعضاء فرق العمل التبديل فيما بين منصتي Yammer و Teams بدون الحاجة للتنقل بين تطبيقين انما من نفس الواجهة. أي يمكن مواصلة التفاعل مع محادثات ومنشورات Yammer من خلال تطبيق Teams، وكذلك سيتم وضع خصوصية منفصلة لكل مستخدم بحيث لا يظهر المحتوى إلا لم تم تحديد خصوصيته بذلك.

وتهدف مايكروسوفت من هذا التكامل إلى حصول الموظفين على المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب. على سبيل المثال يمكن استخدام منصة Teams لمناقشة إجابات عن مواضيع وأسئلة معقدة نشرت على Yammer وذلك قبل الإجابة عنها بشكل علني.

هذا التكامل متاح العمل به منذ اليوم وهنا شرح طريقة إضافة صفحة Yammer إلى قناة Teams.