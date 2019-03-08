اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم تحكيم نسائي سودانياً، لإدارة مباراة تشاد والجزائر والمقامة ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 سيدات، حيث تُلعب المباراة في يوم 9 أبريل المقبل في العاصمة انجمينا.
ويتألف الطاقم التحكيمي، من، خادم الله كوكو، حكمة للوسط، وريماز خليل مساعدة أولى، وهنادي إسماعيل مساعدة ثانية.
كما اختار فيفا الحكمة الرابعة من كينيا وهي انيتا نبانجور، بجانب مقيم الحكام، ليتري هوقبان من توغو، والمراقب، أليس قوندو من الكاميرون.
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