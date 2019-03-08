تيلي مدريد: مورينيو مديرا فنيا لريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإعلان رحيل سانتياجو سولاري عن تدريب الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل مباراة بلد الوليد في الدوري الاسباني.
وأشارت تقارير إسبانية حسب القناة المحلية الإسبانية "تيلي مدريد"، إن ريال مدريد سيقوم بإقالة سولاري، وتعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو مُدرباً للفريق.
وتعرض ريال مدريد لأسبوعا كارثيا، حيث خرج من كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخسر مباراة الكلاسيكو في الليجا، وودع بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث نسخ للبطولة على التوالي.
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