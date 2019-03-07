شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الصحفي المريخي ود الشريف كتب امس (بشه تحول للتدريب وارتاحت منه جماهير المريخ)

@ صدق ود الشريف فقد ظل بشه بعبعاً لجماهير المريخ في كافة مباريات القمه .

@ كردنه يستحق هذه المحبه التي يجدها من جماهير المريخ كونه ازال عنهم هم بشه .

@ ليس بشه فحسب بل العقرب والغربال .

@ كردنه خلص المريخاب من الثلاثي الذي كان يقلق مضاجهم .

@ صورة كردنه التي تعلو استاد الهلال مكانها استاد المريخ .

@ ماقدمه كردنه للمريخ لم يقدمه اي رئيس احمر .

⚽ المريخ ومن واقع انه وصيف الهلال نحب ان نراه في المكان اللائق .

@ رئاسة المريخ يجب ان تكون بعيده عن مرتادي السجون واصحاب السوابق .

@ كراسي الرئاسه الاحمر الذي جلس عليه صفوة اهل السودان لا ينبغي ان يجلس عليه مطلوب لعداله او حبيس قضبان .

@ رئاسة الانديه لا ينبغي ان تكون مغسله لسمعة البعض .

@ (غسيل السمعه) مرفوض مثله مثل غسيل الاموال .

⚽ اداري مريخي برر محاولة استعاده (ضفر) بوجود اسمه بالكشف العربي !!

@ الطريف ان المريخ تبقت له مباراة واحده بالبطوله العربيه .

@ المريخ الذي شاهدناه امام الوادي امس ليس بالفريق الذي يصمد امام النجم .

@ باي .. باي يا مريخاب.

@ النجم الساحلي المرشح لتخطي المريخ في بطولة العرب ربما يواجه الهلال كونفدرالياً .

@ ترشيح النجم على حساب المريخ من واقع ان مباراة الذهاب كانت من جانب واحد .

@ استحواذ المريخ (23%) مقابل (77%) للتوانسه .

@ حتى ال (23%) خاصه بالحارث ابو عشرين (ركلات مرمى وكده)

⚽ اهلي الخرطوم سجل الصيني بملاليم بعد ان شطبه الهلال ورفضه اهلي مروي والان يطلب المليارات !!

@ اهلي الخرطوم يستفيد من غباء بعض الاداريين المنقادين خلف السماسره .

@ لاول مره تنافس غبي على لاعب لم يدخل دائرة المنتخبات الوطنيه !!

⚽ ليس صحيحاً ان صديق علي صالح قدم شكوى ضد بكري المدينه.

@ صديق قدم شكوى ضد محرر بالزعيم والمحرر من ورط بكري خلال التحري .

@ ارجو ان يكون صحيحاً ان الصحيفه بعثت الاجاويد لاسترضاء صديق .

@ صديق الذي نعرف اخو اخوان وسيعفو ان اقرت الصحيفه بالكذبه وتعهدت بعدم التكرار .

@ الصلح خير يا صديق .



كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال حبيب المريخـاب.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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