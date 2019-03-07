القَضاءُ والقُضَاةُ!!.. بقلم حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

< القضاء خط أحمر، وبأي حال من الأحوال لا يمكن التساهل في شأنه، ولا يمكن أن نقبل حرفاً واحداً غير أن يكون حقيقة فيه.. خاصة أن القضاء السوداني يمثل دولة ووطناً.

< من الأشياء التي اشتهر بها السودان وأصبح محل احترام عالمياً.. القضاء السوداني وقضاته.. لذا كل هذا الزمن ظل القضاء السوداني محل تقدير واحترام عالمياً ومحلياً وإقليمياً.

< الآن بعض الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية يمثل فيها القضاء السوداني دوراً مهماً وعنصراً أساسياً في مفاصل الحياة القانونية.. والقضاة السودانيون هم الذين أرسوا قواعد العملية العدلية هناك، خاصة أن القاضي السوداني شخص وقور ومؤسس ومليان.

< مازالت شخصية القاضي السوداني تسيطر على ذكريات الطفولة عندي، وكلما ذهبت لمدينة حلفا الجديدة التي ولدت فيها وترعرعت أكثر ما يشدني مباني محكمة حلفا الجديدة، وكانت تتملكنا الهيبة والخوف عندما نشاهد قاضياً خاصة الذين يحكمون قضايا جرائم القتل والقصاص, وكانت شخصية القاضي مريبة ومخيفة، لذا كنا نضع بضعة من الحجارة حتى نستطيع أن (نتاوق) لنرى القاضي وهو جالس على تربيزة المحكمة وهو يقلب أوراق القضية والتحقيقات ونظارته ترسل عبر أشعة النوافذ في المحكمة اشارات القوة والشدة والحسم، فإذا بالصدفة رفع رأسه من الأوراق أياً كانت وجهته التي يوجه بها رأسه، كنا نختفي عن أنظاره من الشباك وهروباً خوفاً من أن تطولنا عقوبته في لحظات الحكم.

< وحقيقة كان القاضي ومازال بالطبع محل تقدير وهيبة وجبرة، وكان على عهدنا، وهو ليس بعيداً، لا يختلط بالناس كثيراً، واجتماعياته قليلة ومحصورة ومحددة، وهذا الذي خلق فيه شخصية (مهيبة) (قاطعة) (حاسمة) (صارمة)، ولم نسمع أن قاضياً توسط لأحد أهله لعمل يمكن أن يتم عبر القنوات الرئيسة، ولذا نادراً أن تجد للقاضي حتى (فزت كارد) كما الشأن عند البقية من غيرهم دون تفصيل، والتي تمتلئ بها أدراج وترابيز وسيارات أصحاب الأقلام المختلفة الألوان التي تصدق وتصادق بمفاهيم (الجزئية) بالطبع وليس (الشمولية).

< القضاء الآن في السودان مازال بخير، وأعتقد سيظل لأنه ركن أساسي في مفاهيم العمل العدلي، وهو ركن أيضاً من أركان العدالة التي تبدأ بالشرطة، وهي بالطبع بوابة الدخول لحقول العدل، ثم المحامين، وأخيراً انضمت النيابة التي لم تكن حتى وقت قريب غير معروفة للعمل العدلي بالسودان، ولكن بحمد الله صارت ركناً رابعاً في أركان العدالة.. لكن القول الفصل لدى القضاء والقضاة.

< الآن بعض دول الخليج وغيرها فيها قضاة سودانيون أرسوا قواعد العمل العدلي بتلك الدول، بعد أن طلبتهم تلك الدول للعمل فيها وتأسيس العمل الدولي لديهم، فذهبوا في شكل ابتعاث, لكن للأسف لم يعودوا إلا القليل منهم، فبعضهم آثر البقاء هناك حيث الدولار والدرهم والدينار وفارق العملة، فيأخذون اجازاتهم بعد انتهاء المدة المقررة لهم هناك، ثم يتخلون عن فكرة العودة والاستمرار في الخدمة في السودان.. وأعتقد أنهم (قلة).

< لذا يجب أن يُشترط في الابتعاث أو غيره من مفاهيم الهجرة المقننة، أن تكون هناك وثيقة تلزم بالعودة، وإلا غرامات تسحب كل الذي تم جمعه ليورد في خزانة الدولة، وبعدها فليذهب، رغم قناعتي بأن الذي يبتعث لهناك يكون على الأقل قد أمضى أكثر من عشرين عاماً خادماً لبلاده.. لكن غيرتنا على جودة قضائنا وقضاتنا تجعلنا نفكر التفكير الجنوني هذا الذي ربما يظهر مشبعاً بشيء من الأنانية لكنها الغيرة مبرمجة فينا أصلاً.

< تذكرت كل هذا الحكي وأنا أستمع أمس لمداخلة تلفزيونية لأحد قضاتنا الشباب الذين ينتظر منهم الكثير الكثير مولانا الدكتور أسامة أحمد عبد الله قاضي محكمة الإستئناف.. هذا الشاب الذي تحدث حول بعض الأمور القانونية حديث العارفين الذي يطمئن الى أن القضاء والقضاة بخير طالما أمثال هذا الدكتور بالقضاء وغيره كثر بالتأكيد، لكن هذا ما توفر لنا للحديث عنه بحسن الاستماع له يومها عبر التلفزيون.

< وأنا أتفق مع الذين يقولون إن القضاء يجب أن ينأى بخصوصيته عن الإعلام، لكن في ذات الوقت يجب أن يكون له من هو أقدر على مخاطبة المواطن بما يبصره بالتي هي أحسن له، وهذا لا يتأتى إلا من قاضٍ وقضاء وإعلام, إذن نتفق أو نختلف يظل وجود القضاء في الإعلام ضرورة ثقافية تحتمها ظروف الحاجة للقانون في جرعات وتنوير وتبصير، ويظل القضاء خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه أو تجاوز خطوطه التي يسمح عندها فقط بالحديث والتعليق.

< يا أخي القاضي ده لو مشيت ساكت مكعوج من الباب لغاية تصله في المنصة ممكن يلخبط كيانك.. وبالحق وبالقانون أنهم قضاة السودان، يحكمون فيعدلون, إنهم نعم القضاة ونعم أصحاب القضاء.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود).