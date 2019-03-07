لا تهدروا فرص التغيير.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ظلت النخبة السودانية منذ استقلال البلاد تردد أن السودان يمر بمنعطف خطير، ومرحلة دقيقة وغير ذلك من العبارات التي تشيىء بأننا أمة في فترة انتقالية ،رغم تعاقب أنظمة الحكم والوجوه السياسية في الحكومات العسكرية والمدنية ،وحتى بعد انفصال الجنوب لا يزال إحساس الانتقال واللاستقرار هو المسيطر، ولعل أبرز مظاهر حال السيولة التي نعيشها أن دساتيرنا انتقالية ولم نتواثق على دستور دائم.

> لم نستطع أن نحقق تراضياً وطنياً وقواسم مشتركة تكون سقفاً في التعامل مع القضايا الوطنية، يمثل تجاوزها خطاً أحمر،لذا ظل النزاع السياسي والصراع العسكري لا الحوار هي المعتمدة لدى نخبنا في معالجة أمورنا السياسية،فظلت جبهتنا الداخلية مفككة وعرضة للاختراق، وبلادنا مفتوحة أمام القوى الأجنبية لتحقيق أجندتها الخبيثة بأيديها تارة وبأيدي بعض بني جلدتنا تارة أخرى.

> والمتفائلون كانوا يعتقدون أن مساومة نيفاشا رغم ما بها من ثقوب ستكون محطة تاريخية فاصلة نحو مربع جديد من السلام والاستقرار وتجاوز لغة الرصاص،ولكن للأسف فقدنا جزءاً عزيزاً من الوطن بسكانه وموارده،ولم يتحقق السلام بصورة كاملة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

> وتأتي الأزمات التي تعيشها بلادنا حالياً مولوداً شرعياً لغياب التوافق الوطني، والانصهار القومي،وغياب إرادة التغيير وسوء الادارة،والتهرب من دفع استحقاقات السلام والتسوية السياسية،وتكريس السلطة والثروة في أيدي قلة،وتصاعد الشعور بالظلم والغبن.

> لقد رزئت البلاد بنخبها وتكالبهم على السلطة وتقديم مصالحهم الضيقة على المصلحة الوطنية، ولا يهمهم أن أحترقت دولتهم أو عاش شعبها تحت ظلال السيوف، يدفع ثمن صراعاتهم السياسية فقراً وجوعاً وعنتاً.

> رغم تطاول الأزمة الحالية وحراك الشارع منذ أكثر من شهرين، فإن المساع السياسية لتحقيق انفراج لا تزال محدودة،رغم طرح مبادرات أقرب ما تكون إلى مواقف منها إلى رؤية شاملة لحل الأزمة، وأمس طرح تحالف 2020م برئاسة الطيب مصطفى مبادرة تبدو موضوعية وقابلة للتطوير حتى تكون مقبولة للأطراف المعنية.

> ألم يحن الوقت لتحقيق جبهة وطنية عريضة وإنهاء حالة النزاع المستمرة على «كيكة» السلطة بتوزيع السلطات بصورة حقيقية ولا مركزية الحكم،وإقرار عقد اجتماعي يعالج الاختلالات الموروثة ويستوعب التنوع وتسوية صراع الهامش والمركز واقتسام موارد البلاد بعدالة؟.

> الدول الغربية تبدو حريصة لوقف الحرب في بلد تعتقد أن استقرارها سيكون عاملاً مؤثراً في المنطقة يمكن أن يساعد في استعادة الأمن بجنوب السودان والقرن الإفريقي عبر شراكة أمنية وسياسية،تتجاوز تحفظاتها على نظام الحكم في الخرطوم وسلوكه ومواقفه،ولكن البراغماتية الغربية تتجاوز في سبيل مصالحها أحياناً مبادئها وعقيدتها السياسية.

> التطورات الإقليمية والدولية توفر فرصة ثمينة لتحقيق تحول سياسي في السودان باستيعاب قوى فاعلة ومؤثرة،وتسريع عملية السلام واستكمال الحوار الوطني باستيعاب القوى الممانعة والمعارضة عبر حوار يتسم بالصدقية والشفافية لإحداث تغيير سلس،وهذا ما يمكن استثماره، حتى لا تضيع على البلاد فرصة يمكن أن لا تتكرر،فرمال السياسة متحركة وتقديرات المجتمع الدولي غير مستقرة وربما تكون الفرصة الأخيرة لوضع السودان في مسار آمن.