بــــــل!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> قد يبدو عنواناً ناقصاً..وهو كذلك..

> أو هو كذلك ريثما نبلغ خواتيم كلمتنا هذه؛ فيكتمل بدراً..قمر دورين..

> فأنا هنا لا تهمني أخبارنا الواردة من ماليزيا..

> وإنما الذي يهمني مهاتير المسكين الذي اجتهد مع جماعتنا لنقل تجربته إليهم..

> ثم يئس منهم الآن..كما يئس الكفار من أهل القبور..

> وكنا قد حذرنا كثيراً من دفعه – دفعاً – لبلوغ مرحلة اليأس هذه..إشفاقاً عليه..

> فهو امتنع عن حضوره الدوري المعتاد..وإلقاء محاضراته..

> وجد أنها غير ذات نفع؛ فكل مرة يزورهم فيها يجد الحال هو ذاته..بل أسوأ..

> وحين كف عن الحضور – والدروس – ذهبوا إليه..

> ذهب وفدٌ منهم بحجة تهنئته بالرئاسة..وترجوه أن يمنحهم كلمة السر للنهضة..

> ونسوا أنه أعطاهم هذه الكلمة أكثر من خمسين مرة..

> ومما قلناه قبلاً – في هذا الصدد – أنهم إن ذهبوا إليه بغرض التعلم..مفيش فائدة..

> وإن أتى هو لحد عندهم..برضو مفيش فائدة..

> فهم يريدون نجاحاً مثله دون دفع كلفة هذا النجاح؛ بذلاً..وعطاءً..وزهداً..

> وكذلك إيماناً صادقاً بالديمقراطية..بحسبانها من صميم الدين..

> ثم تبعات هذا الإيمان الديني تجاه المواطن..مما لا مجال لذكره في هذه الظروف..

> وتعب المسكين معهم تعباً شديداً..ثم أصابه اليأس..

> فكم من محاضرة قيمة ألقاها على مسامعهم..وتحوي في ذاتها درساً بليغاً..

> وخلاصته: الإقلال من الكلام..والإكثار من العمل..

> ولم يتعدَ زمن أطول محاضرة له ربع الساعة فقط..فخير الكلام ما قلَّ ودلَّ..

> ويُفاجأ في كل مرة بهم يأتون على أقل من مهلهم..

> فهذه عادتهم..وعادتنا؛ لا نحترم الزمن..ولكنا نحترم الكلام – بحد ذاته – جداً..

> ويرجع هو إلى بلاده..ويرجعون هم لعاداتهم..

> لا عمل..لا همة..لا زهد..لا تقشف..ولا حكومة رشيقة نصحهم بها كثيراً..

> ولا – أيضاً – محاربة للفساد الذي يمقته مهاتير جداً..

> فقط كلام.. وأسفار.. وشعارات.. وهتافات..ومهرجانات..ونطيط بالعصي!!..

> ولا تجدي كتاباتنا نفعاً..ولا محاضرات مهاتير..

> أكثر من مائتي وزير؛ كلٌّ منهم ينطط..ويكبر..ويلوح بعصاته.. وخلاص..

> وذلك بخلاف الولاة.. والمعتمدين.. والمساعدين..

> ولا ننسى – بالطبع – جحافل السادة البرلمانيين؛ في المركز..و الولايات..

> ومفتاح كلمة السر – حسب مهاتير – تقليص هذه الجيوش..بدءاً..

> والآن – الآن فقط – حدث هذا؛ ولكن ليس عملاً بنصائحه..ولا نصائحنا..

> ولا يهمنا إن كان ما يُنسب إلى مهاتير الآن صحيحٌ أم كاذب..

> وإنما الصحيح – في كل الأحوال – هو ما اخترناه عنواناً لكلمة سابقة عنه..

> أو بالأحرى عن يأسه من الجماعة..وهي (أظنه كرهكم)..

> والآن نقول (بل) !!.