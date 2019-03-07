صعود قياسي جديد..اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني عند الاغلاق مساء اليوم الخميس 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 07\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودانالدولار الامريكي72.50 جنيها الريال السعودي 18.60جنيها الدرهم الاماراتي20.23 جنيه اليورو79.65 جنيهالجنيه الاسترليني90.11 جنيه الجنية المصري3.95 جنيه الريال القطري19.12 جنيه.

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