محامية الدفاع تكشف أخر التطورات بشأن محاكمة ثمانية متظاهرين ضد السلطات

ألغت محكمة استئناف سودانية أحكاماً بالسجن صدرت الأسبوع الماضي من محكمة طوارئ بحق ثمانية متظاهرين ضد السلطات، بحسب ما أفادت اليوم الخميس محامية من فريق الدفاع عن المحتجين.

وكان حكم على ثمانية محتجين في 28 فبراير (شباط) الماضي بالسجن لمشاركتهم في تظاهرات تحظرها السلطات. وكانت تلك أول أحكام تصدر عن “محاكم الطوارئ” التي استحدثت في بداية الأسبوع.

وقالت محامية الدفاع عن المتظاهرين إنعام عتيق “برأت محكمة الاستئناف اليوم المتظاهرين الذين حكمت عليهم محكمة الطوارئ يوم 28 فبراير (شباط) الماضي”.

وأضافت “لقد أمرت بإطلاق سراحهم”.

وكانت محاكم الطوارئ حكمت على أربعة منهم بالسجن خمس سنوات وعلى ثلاثة بالسجن ثلاث سنوات وثامنهم بالسجن ستة أشهر بعد ادانتهم بـ”المشاركة في تجمع محظور” حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية في 28 فبراير (شباط).

وكانت تلك أول أحكام تصدر منذ الإعلان عن محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي ومهمتها النظر في انتهاك حالة الطوارئ التي يمكن أن تصل عقوبتها السجن عشر سنوات.

كما استحدث مرسوم حالة الطوارئ التي فرضها في 22 فبراير (شباط) الرئيس عمر البشير لمدة عامين ونصف، “محاكم استئناف طوارئ”.

وتشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 حركة احتجاج شبه يومية أطلقتها مضاعفة سعر الخبز.

ثم سريعاً ما تحولت التظاهرات الى حركة احتجاج تطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 1989.

ومنذ فرض حالة الطوارئ أحيل نحو 900 متظاهر على محاكم الطوارئ في الخرطوم وأم درمان بحسب وسائل إعلام رسمية.

وحكمت المحاكم بعدم سماع الدعوى في العديد من الحالات لكن عشرات المتظاهرين حكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوعين وشهر.

وأضافت المحامية أن محكمة الاستئناف طوارئ “استبدلت أحكاماً بالسجن (بحق متظاهرين) تتراوح بين أسبوعين الى شهر، بغرامات مالية وأطلقت سراحهم” دون تحديد عدد المعنيين بالأمر.

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