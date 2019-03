المريخ يتلقى اخطارا من الفيفا بشأن “السيستم”

الخرطوم : المدارية

تلقى نادي المريخ السوداني قبل قليل إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” يؤكد فيه فتح سيستم الانتقالات بصورة عادية بعد مخاطبة رسمية تمتّ اليوم”الخميس”.

وكان المريخ تفاجأ اليوم الخميس باغلاق نظام الانتقالات الالكتروني “السيستم” الامر الذي اضطره لمخاطبة الفيفا

ومن المنتظر أن يبدأ المريخ في حسم عدد من الصفقات يوم السبت المقبل ابرزها صفقة عودة لاعبه السماني الصاوي .

