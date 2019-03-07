وصول طلمبات الضخ الرئيسة لمشروع مياه القضارف

أعلنت وحدة تنفيذ السدود، وصول طلمبات الضخ الرئيسة وأجهزة التأمين والسلامة الخاصة بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف إلى موقع المشروع، وكشفت عن اكتمال العمل المدني في الخط الناقل للمياه بنسبة 85% .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم شقلاوي، بدء العمل في تركيب محطة المعالجة الرئيسة، ونوه للتوافق مع جميع الأطراف للانتهاء من المشروع وبدء ضخ المياه من المحطة الرئيسة في يونيو المقبل.

وأشار إلى انطلاقة العمل في توصيل خطوط الكهرباء المغذية للمحطة.

وتابع” المشروع يأتي ضمن المشروعات المصاحبة لمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت ويتوقع أن يحدث تحول كبير في الاستقرار والتنمية الاجتماعية على مستوى ولاية القضارف باعتبارها ولاية إنتاج رئيسة بالبلاد”.

يُشار إلى أن مشروع إمداد منطقة القضارف بمياه الشرب يتكون من مأخذ بسد أعالي عطبرة وستيت ومحطة معالجة للمياه ومضخة رئيسة، ومحطة فرعية، وخزان علوي بسعة 10000 متر مكعب، وخط أنابيب بطول 70 كيلومتراً من السد وحتى خزان مياه مدينة القضارف، وتبلغ سعة الخط حوالي 75 ألف متر مكعب في اليوم.

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