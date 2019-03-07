السودان يعتزم وضع خارطة طريق للعلاقات مع الصين

أعرب وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، عن رغبة السودان الأكيدة في بحث سبل الارتقاء بالعلاقات مع الصين لآفاق أرحب من خلال تقييم ودراسة الإنجازات التي تمت خلال الـ60 عاماً الماضية بين البلدين، ووضع خارطة طريق تمهد الطريق وصولاً للأهداف المشتركة .

وامتدح الوزير خلال لقائه، الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد، ما شينغ مينغ، المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الصديقين والتي تطورت وازدهرت على كافة الصعد حتى وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية .

كما أطلع الوزير ضيفه على آخر المستجدات على الساحة المحلية .

بالمقابل نقل السفير الصيني تحيات، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، للوزير الدرديري .

وأثنى السفير على العلاقات العريقة بين البلدين والتي يصادف الاحتفال بعامها الـ60 خلال العام الحالي، فرصة مواتية لتعزيز التعاون القائم بين البلدين .

يُشار إلى أن السفير الصيني قد قدم الدعوة للوزير الدرديري محمد أحمد لزيارة العاصمة بكين، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق