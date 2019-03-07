تشريعي الخرطوم يعتمد 15 مشروعاً للتنمية

أجاز مجلس تشريعي الخرطوم يوم الخميس، تقرير الأداء للعام 2018 وخطة العام 2019 للمجلس الأعلى للتنمية البشرية، والتي اشتملت على 15 مشروعاً بالتنمية البشرية ورفع القدرات، قدمه الأمين العام للمجلس، عبدالعاطي محمد خير.

واستعرض محمد خير العديد من البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها من قبل المجلس خلال العام 2018 في محاور بناء القدرات والتدريب المهني والتطوير الإداري والجودة، مؤكداً اهتمام المجلس بتوصيات وموجهات المجلس التشريعي.

وأشار إلى اهتمام خطة المجلس للعام 2019 والتي اشتملت على 15 مشروعاً بالتنمية البشرية ورفع القدرات وسط شرائح المجتمع المختلفة، إضافة لتطوير العمل الإداري والجودة بالولاية.

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