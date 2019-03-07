جدية وحماس في تدريب الهلال

التاريخ: 07-مارس-2019
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أجرى الهلال تدريباً في السادسة من مساء اليوم تدريباً بأحد الملاعب الفرعية بكوماسي الغانية استعداداً لمواجهة الاشانتي الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية، وركز الكوكي في التدريب الذي شارك فيه كل اللاعبين الذين رافقوا البعثة إلى غانا، على الجوانب البدنية والتكتيكية وجاء التدريب قوياً ومثيراً وسط حماس وجدية من قبل اللاعبين الذين ظهروا بروح معنوية عالية، ويجري الهلال تدريبه الرئيسي غداً على ذات الملعب على أن يختتم تحضيراته في السادسة من مساء السبت على ملعب بابا يارا الذي يستقبل المباراة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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