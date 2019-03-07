لجنة مكافحة الإتجار بالبشر تبحث سبل التنسيق مع المنظمات

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر يوم الخميس اجتماعاً برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان مولانا د. صديق الشريف.

واستعرض الاجتماع أداء اللجنة و أنشطتها خلال العام 2018م و اختصاصاتها إضافة إلى لقاءاتها مع العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية و التي من بينها المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ووفد السفارة السويسرية و مسؤولة الملف السياسي بالسفارة الأمريكية وذلك في إطار التقرير السنوي لسنة 2018م.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية التعاون و التنسيق بين الجهات ذات الصلة بما فيها المنظمات الإقليمية و الدولية و دعم الأنشطة و البرامج و العمل على تكوين لجان فرعية لها بالولايات و الترتيب لزيارات للولايات المتأثرة بالظاهرة، كما تطرق لخطة اللجنة وأهدافها المتمثلة في تدريب الكوادر و بناء الشراكات مع المجتمع الدولي و دول الجوار .

و أكدت اللجنة بحسب سونا – تعاونها التام مع كافة منظمات المجتمع المدني بالسودان العاملة في هذا المجال و الآليات المماثلة على المستويين الإقليمي و الدولي و منظمات الأمم المتحدة و ذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشان و الاستراتيجية الوطنية و تنفيذ خطة العمل الوطنية للعام 2019م..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)