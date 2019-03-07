لجنة مكافحة الإتجار بالبشر تبحث سبل التنسيق مع المنظمات

التاريخ: 07-مارس-2019
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عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر يوم الخميس اجتماعاً برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان مولانا د. صديق الشريف.
واستعرض الاجتماع أداء اللجنة و أنشطتها خلال العام 2018م و اختصاصاتها إضافة إلى لقاءاتها مع العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية و التي من بينها المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ووفد السفارة السويسرية و مسؤولة الملف السياسي بالسفارة الأمريكية وذلك في إطار التقرير السنوي لسنة 2018م.
كما تطرق الاجتماع إلى كيفية التعاون و التنسيق بين الجهات ذات الصلة بما فيها المنظمات الإقليمية و الدولية و دعم الأنشطة و البرامج و العمل على تكوين لجان فرعية لها بالولايات و الترتيب لزيارات للولايات المتأثرة بالظاهرة، كما تطرق لخطة اللجنة وأهدافها المتمثلة في تدريب الكوادر و بناء الشراكات مع المجتمع الدولي و دول الجوار .
و أكدت اللجنة بحسب سونا – تعاونها التام مع كافة منظمات المجتمع المدني بالسودان العاملة في هذا المجال و الآليات المماثلة على المستويين الإقليمي و الدولي و منظمات الأمم المتحدة و ذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشان و الاستراتيجية الوطنية و تنفيذ خطة العمل الوطنية للعام 2019م..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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