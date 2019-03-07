السجن عشرة أيام مع وقف التنفيذ في مواجهة متظاهرين
قضت محكمة امدرمان وسط مساء اليوم الخميس، بالسجن عشرة أيام على (١٤) متظاهرا مع وقف التنفيذ.
وأوقفت السلطات السودانية المئات من المتظاهرين خلال احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم. ولاتزال محاكم وسط الخرطوم منعقدة للفصل في البلاغات التي تم تدوينها في مواجهة المحتجين.
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