قضاة سابقون ينضمون لتجمع المهنيين السودانين

أعلن تجمع المهنيين السودانيين ترحيبه بانضمام القضاة السابقين إلى صفوف الثورة ومشاركتهم في المواكب وفى العون القانوني للثوار ودعمهم للحراك الثوري.
وقال في بيان اليوم الخميس إن القضاة فصيل مهم ومؤثر في وصول الثورة إلى مراميها المنشودة مثمنين لهم دورهم الكبير منذ بداية الحراك.
وأضاف البيان أن تجمع المهنيين السودانيين يؤكد استعداده للتنسيق مع القضاة السابقين في درب الثورة والانتقال الديمقراطي .
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