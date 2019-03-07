السودان تعتزم وضع خارطة طريق للعلاقات مع الصين

أعرب وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، عن رغبة السودان في بحث سبل الارتقاء بالعلاقات مع الصين لآفاق واسعة من خلال تقييم ودراسة الإنجازات التي تمت خلال الـ60 عاماً الماضية بين البلدين، ووضع خارطة طريق تمهد الطريق وصولاً للأهداف المشتركة .
وأشاد الوزير خلال لقائه،اليوم الخميس، بسفير جمهورية الصين الشعبية الجديد، ما شينغ مينغ، لما يقدمة من مستوى متميز للعلاقات بين البلدين الصديقين والتي تطورت وازدهرت على كافة الصعد حتى وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية .
بالمقابل نقل السفير الصيني تحيات، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، للوزير الدرديري .
وأثنى السفير على العلاقات العريقة بين البلدين والتي يصادف الاحتفال بعامها الـ60 خلال العام الحالي، فرصة مواتية لتعزيز التعاون القائم بين البلدين .
يُشار إلى أن السفير الصيني قد قدم الدعوة للوزير الدرديري محمد أحمد لزيارة العاصمة بكين، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل .
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