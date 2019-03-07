ديوان الزكاة تقرر زيادة دعم ذوي الإعاقة

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، عن زيادة الدعم المقدم إلى ذوي الإعاقة في ميزانية العام الحالي، وقال إن الديوان ظل يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً بتوفير المعينات التي تعينهم في معاشهم.

وأشار عبدالرازق في تصريحات، بأن المعينات التي توزع على المعاقين بالتعاون والتنسيق مع اتحاد المعاقين تم استيرادها من بلد المنشأ، بمواصفات تتناسب مع ظروفهم وتعينهم في معاشهم وحركتهم “الموتر المنتج” لنوفر لهم سبل كسب العيش.

بدوره أشاد الأمين العام لاتحاد المعاقين حركياً، الخواض علي، باهتمام رئيس الجمهورية بشريحة المعاقين حركياً واستجابته الفورية بتشريف احتفال تكريم المعاق، نجم الدين يعقوب، وعدد كبير من شرائح المعاقين.

وقال الخواض إن القرارات التي أنجزها رئيس الجمهورية في وقت سابق، بتكوين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وإجازة قانون الإعاقة للعام 2017 الذي حفظ حقوق وواجبات المعاقين.

هذا وكان رئيس الجمهورية قد أمن على دور ديوان الزكاة في دعم شريحة المعاقين، ووجه ديوان الزكاة بتحسين معاش المعاقين وتوفير كل معينات الإعاقة حركياً وذهنياً والبصرية والسمعية.