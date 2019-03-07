الكاف يختار حكم سوداني للسوبر الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم المساعد السوداني وليد محمد أحمد ضمن طاقم إدارة مباراة السوبر الافريقي بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي في العاصمة القطرية (الدوحة) يوم 29 مارس الحالي، والذي سيديره حكماً للوسط باملك تسيما من اثيوبيا، وسويلا زغيلي من جنوب افريقيا حكم مساعد أول، ووليد محمد أحمد حكم مساعد ثاني من السودان، وجيني سيكوازوي من زامبيا حكماً رابعاً ..

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