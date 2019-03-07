الفيفا يوقف اجراءات لاعب المريخ السماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم اجراءات مطابقة اللاعب السماني الذي وصلت شهادته اليوم عبر السيستم وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان مسئولي المريخ اجروا اتصالا بالاتحاد العام وطلبوا منه التحرك سريعا لانقاذ الموقف والسماح للمريخ بالتسجيل بعد ان قضي العقوبة المفروضة عليه وكان مجلس المريخ قد ظل في اجتماع حتى الآن منذ الثالثة بعد صدمة الفيفا للتباحث حول الامر.

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