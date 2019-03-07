الاستخبارات العراقية تتمكن من تأمين عودة 10 أطفال ايزيديين من سوريا

وأكد العميد يحيى رسول فى بيان صحفى، اليوم الخميس، ان الاستخبارات العراقية تمكنت من تأمين وصول الايزيديين باتجاه منفذ الفاو الذى يقع بين قضاء سنجار وربيعة، موضحا انه عقب تأمين وصول الايزيديين تم تسليم إلى ذويهم.
كانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أكدت إلقاء القبض على المسؤول الأمنى لتنظيم داعش، بقضاء الحضر فى محافظة نينوى، مشيرة إلى أنه يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا فى جريمة سبايكر.
وذكرت المديرية فى بيان صحفى لها اليوم الخميس، أنها تمكنت بالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من القبض على المسؤول الأمنى للتنظيم فى قضاء الحضر بالموصل، موضحة أنه يعد واحدًا من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بمجزرة سبايكر، ومن أهم تجار السلاح الذين يقومون بتجهيزه الدواعش، كما أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب.
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