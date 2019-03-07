تشريعي الخرطوم يجيز خطة المجلس الأعلى للتنمية

أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته الراتبة اليوم برئاسة المهندس صديق الشيخ رئيس المجلس تقرير الأداء للعام 2018م وخطة العام 2019م للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل قدمه د. عبدالعاطي محمد خير الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية بالولاية.

وأبان محمد خير العديد من البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها من قبل المجلس خلال العام 2018م في محاور بناء القدرات والتدريب المهني والتطوير الإداري والجودة، مؤكدا اهتمام المجلس بتوصيات وموجهات المجلس التشريعي.

وأشار محمد خير إلى اهتمام خطة المجلس للعام 2019م والتي اشتملت على 15 مشروعا بالتنمية البشرية ورفع القدرات وسط شرائح المجتمع المختلفة، إضافة لتطوير العمل الإداري والجودة بالولاية.