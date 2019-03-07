اجراءات بشأن الحصول على الخبز في السودان

أجرت السلطات السودانية في الخرطوم جولة تفتيشية مفاجئة شملت عدداً من المخابز ومواقع البيع المخفض بغرض التأكد من عمل الآلية الرقابية والتزام المخابز والمراكز بضوابط توزيع السلع الاستراتيجية.

وكشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم حسن محمد إبراهيم، عن انحسار ظاهرة صفوف الخبز بجميع المخابز بالمحلية، مؤكداً التزام المخابز بالبرنامج اليومي للعمل من استلام حصص الدقيق المقررة وإنتاج الخبز حسب طاقة المخابز، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة بالمخابز.

وأكد إبراهيم أن الجولة تأتي في إطار اتخاذ المزيد من التدابير لضبط توزيع حصص الدقيق المدعوم للمخابز وتأمين سلعة الخبز للمواطنين، ضمن برنامج الآلية الرقابية المشرفة على توزيع الدقيق للمخابز من المطاحن، ومتابعة إنتاج الخبز ومراجعة الضوابط المعمول بها الهادفة لإغلاق الباب تماماً على تسريب وتهريب السلعة الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أيضاً متابعة العمل بمنافذ وأسواق البيع المخفض للتأكد من مدى التزامها بضوابط البيع المخفض وتوفير السلع الرئيسة المخفضة وفق الأسعار التركيزية والقائمة الموحدة المعتمدة من إدارة السلع الاستهلاكية بالمحلية، بحسب ما نقله موقع اخبار السودان عن شبكة الشروق.

وتشهد السودان مظاهرات منذ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي راح ضحيتها العشرات جراء المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين احتجاجا على رفع أسعار الخبز.