موكب 7 مارس.. ماذا دار في شوارع السودان؟ (تقرير)

تجددت المظاهرات، اليوم الخميس، في عدد من المدن السودانية؛ للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر حسن البشير، وتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد متظاهرون، بأن نظام البشير فشل طيلة العقود الماضية في حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه السودان، وآخرها الأزمة الاقتصادية والتي كانت شرارة احتجاجات ومظاهرات، عمت مدنًا عدة في السودان.

ونشر حزب المؤتمر السوداني، يوم الخميس، عددًا من مقاطع الفيديو عبر صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، قال إنها لمظاهرات في مدن وولايات سودانية، تطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم.

وتأتي المظاهرات، بحسب ما نشر الحزب، استجابة لدعوات التظاهر التي حملت اسم ”موكب 7 مارس“، الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتعبير الذي يطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم، وفتح باب الإصلاحات الحقيقية.

وتصدت قوات الشرطة والأمن السودانية بعنف مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق تظاهرة ضخمة انطلقت اليوم الخميس؛ من منطقة بري في طريقها الى شارع الستين وسط العاصمة الخرطوم.

ورصد"السودان 365" المئات من المتظاهرين خرجوا في موكب حاشد؛ يرددون شعارات "تسقط بس"؛ وهتافات آخرى تنادي برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم.

وقال شهود عيان أن قوات الأمن والشرطة التي حاصرت الموكب من كل الجهات؛ اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ تجاه المحتجين؛ وقامت باعتقال العشرات.

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وأكد شهود عيان تحدثوا لــ"السودان 365" أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا باختناق جراء الغاز الكثيف الذي أطلق مباشرة في إتجاه الموكب.

و أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة الدموع تجاه تظاهرات محدودة بأم درمان، على خلفية دعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في موكب احتجاجي باسم (المرأة السودانية).

أفاد شاهد عيان، اليوم الخميس، باستخدام الشرطة القنابل المسيلة الدموع تجاه طالبات جامعة الأحفاد للبنات بشارع العرضة قرب الجامعة بأم درمان.

وأضاف الشاهد: "كما فرقت الشرطة الغاز المسيل الدموع على تظاهرات محدودة في منقطة العباسية بمدينة أم درمان".

وأضاف الشاهد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق تظاهرة بالجامعة الوطنية ودهس الطلاب بالسيارات واعتقال العشرات منهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل الدموع لتفريق تظاهرات في محطة البوستة بسوق أم درمـان (غرب)، كما شهدت مناطق جبره وشارع الستين بالخرطوم تظاهرات ومواكب مماثلة.