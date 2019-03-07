محاكمات ضد متظاهرين بمحكمة طوارئ الأوسط أم درمان اليوم الخميس 7/ مارس 2019م

قضت محكمة طوارئ الأوسط أم درمان برئاسة القاضي/ ابراهيم الطاهر بالغرامة على (3) متظاهرات من جامعة الأحفاد بناء على التهمة الموجه لهم بموجب قانون الطوارئ وحيث تمت مشاركة تحصيل مبلغ الغرامة من قبل الحضور فى المحكمة وسداده فورا.

وذلك عقب مشاركتهن في تظاهرات اليوم "موكب النساء " التي دعت لها تجمع المهنيين السودانيين "جسم غير حكومي "وحلفائها من القوي السياسية المعارضة ومنظمات مجتمع مدني.

ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية