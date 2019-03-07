قضت محكمة طوارئ الأوسط أم درمان برئاسة القاضي/ ابراهيم الطاهر بالغرامة على (3) متظاهرات من جامعة الأحفاد بناء على التهمة الموجه لهم بموجب قانون الطوارئ وحيث تمت مشاركة تحصيل مبلغ الغرامة من قبل الحضور فى المحكمة وسداده فورا.
وذلك عقب مشاركتهن في تظاهرات اليوم "موكب النساء " التي دعت لها تجمع المهنيين السودانيين "جسم غير حكومي "وحلفائها من القوي السياسية المعارضة ومنظمات مجتمع مدني.
ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمات ضد متظاهرين بمحكمة طوارئ الأوسط أم درمان اليوم الخميس 7/ مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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