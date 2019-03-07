الأمن السوداني يفرق موكب "بري".. ويعتقل العشرات

تصدت قوات الشرطة والأمن السودانية بعنف مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق تظاهرة ضخمة انطلقت اليوم الخميس؛ من منطقة بري في طريقها الى شارع الستين وسط العاصمة الخرطوم. ورصد (السودان 365) المئات من المتظاهرين خرجوا في موكب حاشد؛ يرددون شعارات "تسقط بس"؛ وهتافات اخرى تنادي برحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم. وقال شهود عيان أن قوات الأمن والشرطة التي حاصرت الموكب من كل الجهات؛ اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ تجاه المحتجين؛ وقامت باعتقال العشرات. وأكد شهود عيان تحدث لــــــ( السودان 365) أن ثلاثة اشخاص على الاقل اصيبوا باختناق جراء الغاز الكثيف الذي اطلق مباشرة في اتجاه الموكب.

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