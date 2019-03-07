الشرطة تستخدم القنابل المسيلة للدموع والدهس لتفريق تظاهرات في أم درمان

أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة الدموع تجاه تظاهرات محدودة بأم درمان، على خلفية دعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في موكب احتجاجي باسم (المرأة السودانية).

أفاد شاهد عيان، اليوم الخميس، بـ”استخدام الشرطة القنابل المسيلة الدموع تجاه طالبات جامعة الأحفاد للبنات بشارع العرضة قرب الجامعة بأم درمان”. وأضاف الشاهد: “كما فرقت الشرطة الغاز المسيل الدموع على تظاهرات محدودة في منقطة العباسية بمدينة أم درمان”.

واضاف الشاهد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق تظاهرة بالجامعة الوطنية ودهس الطلاب بالسيارات واعتقال العشرات منهم

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ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية