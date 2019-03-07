تجدد المظاهرات في السودان استجابة لحملة موكب 7 مارس

وأكد متظاهرون، بأن نظام البشير فشل طيلة العقود الماضية في حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه السودان، وآخرها الأزمة الاقتصادية والتي كانت شرارة احتجاجات ومظاهرات، عمت مدنًا عدة في السودان.
ونشر حزب المؤتمر السوداني، يوم الخميس، عددًا من مقاطع الفيديو عبر صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، قال إنها لمظاهرات في مدن وولايات سودانية، تطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم.
وتأتي المظاهرات، بحسب ما نشر الحزب، استجابة لدعوات التظاهر التي حملت اسم ”موكب 7 مارس“، الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتعبير الذي يطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم، وفتح باب الإصلاحات الحقيقية.
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