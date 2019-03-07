حريق قرب نيالا يقضي على عشرات المنازل ويتلف نحو 1500 جوال ذرة

تعرضت منطقة هجليج التابعة لمحلية السلام جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفورإلى حريق قضى على أكثر من 27 منزلاً وكميات من المحاصيل الزراعية تقدر بأكثر من 1500 جوال فول، 453 جوال ذرة ودخن، إضافة إلى أعداد من الحيوانات والمبالغ النقدية لمواطني المنطقة.

وقال معتمد محلية السلام، محمد يحيى، إن الحريق اندلع منتصف نهار أمس بسبب تطاير الشرر من أحد المطابخ وساعد في تمدده المباني المشيدة بالمواد المحلية واشتداد الرياح.