تجدد التظاهرات في البصرة وقوات الأمن تنفذ حملة اعتقالات

تجددت صباح اليوم الخميس في محافظة البصرة، جنوبي العراق، التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ الصيف الماضي والتي تطالب بتحسين الوضع الخدمي فيها.

وقال مراسل RT إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات وإنهاء الفساد في المحافظة"، مبينا أن "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت 5 منهم".

من جهته أعلن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، لـRT أن "المكتب يتابع مع السلطات الأمنية أسباب الاعتقال ويسعى لإطلاق سراح المعتقلين"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن استخدمت العنف ضد المتظاهرين".