تحذير هام من مياه "الخرطوم" للمخالفين

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن حملة تفتيشية واسعة النطاق في القطاعات السكني، التجاري، الصناعي، التي تتمتع بخدمة مياه الهيئة بدون عقود رسمية مع الهيئة.

وأبان مدير عام الهيئة مهندس نهيزي الرفاعي، أن الهيئة ستلجأ للقانون حال وجدت مخالفات في هذه الجهات، داعياً المواطنين والجهات المخالفة مراجعة مكاتب الهيئة بالمحليات لتوفيق الأوضاع في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، مشدداً أن الهيئة لن تتنازل عن حقها القانوني في مقاضاة المخالفين، موضحاً أن المياه صناعة تكلف الهيئة أموالاً طائلة تفوق حدود إمكانياتها.