بدأت نذر أزمة تلوح بين والي غرب دارفور، اللواء مهلب حسن، وقيادات بحزب المؤتمر الوطني، وذلك عقب حديث الوالي بأنه لن يسمح باستغلال موارد الدولة لصالح حزب أو قبيلة.
وانتقد القيادي بالمؤتمر الوطني ـ نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية، مسار عبد الرحمن، تصريحات الوالي التي قال خلالها إنه يرفض مقابلة أي شخص يتحدث من منصة حزب أو قبيلة.
وقال عبد الرحمن في احتفائية بحضور الوالي الجديد "نحن مؤتمر وطني حتى الممات وإدارات أهليه لقبائل، حزبنا وبنريدو ومافي زول بمنعنا منو".
وفي رده على ذلك، قال والي غرب دارفور، اللواء مهلب حسن، إن قانون الطواريء لا يعني تجريد الشخص من قبيلته أو حزبه، مضيفاً: "لكننا نرفض أن تستغل إمكانيات الدولة لحزب او قبيلة والجميع عندنا سواسية".
كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب دارفور لقيادي بالوطني: نرفض استغلال إمكانيات الدولة لصالح أي حزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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