والي غرب دارفور لقيادي بالوطني: نرفض استغلال إمكانيات الدولة لصالح أي حزب

بدأت نذر أزمة تلوح بين والي غرب دارفور، اللواء مهلب حسن، وقيادات بحزب المؤتمر الوطني، وذلك عقب حديث الوالي بأنه لن يسمح باستغلال موارد الدولة لصالح حزب أو قبيلة.

وانتقد القيادي بالمؤتمر الوطني ـ نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية، مسار عبد الرحمن، تصريحات الوالي التي قال خلالها إنه يرفض مقابلة أي شخص يتحدث من منصة حزب أو قبيلة.