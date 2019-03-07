أبدى التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ رضاءه على المستوى الذي قدمه لاعبوه في مباراة حي الوادي عصر الأربعاء باستاد نيالا
وقال الزلفاني ان فريقه وبرغم النقص الكبير في صفوفه الا أن الفريق قدم مردوداً جيداً طوال الشوطين لافتاً الى ان استقبال فريقه لهدفي التعادل في الشوط الثاني يعود لبعض الأخطاء الفردية من عناصر الدفاع
واعتبر الزلفاني ان مباراة الوادي جاءت ضمن تحضيرات الفريق للقاء النجم الساحلي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في اياب نصف نهائي كأس زايد
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المريخ راضٍ عن مستوى اللاعبين أمام الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.