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مدرب المريخ راضٍ عن مستوى اللاعبين أمام الوادي

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أبدى التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ رضاءه على المستوى الذي قدمه لاعبوه في مباراة حي الوادي عصر الأربعاء باستاد نيالا 

 وقال الزلفاني ان فريقه وبرغم النقص الكبير في صفوفه الا أن الفريق قدم مردوداً جيداً طوال الشوطين لافتاً الى ان استقبال فريقه لهدفي التعادل في الشوط الثاني يعود لبعض الأخطاء الفردية من عناصر الدفاع 

واعتبر الزلفاني ان مباراة الوادي جاءت ضمن تحضيرات الفريق للقاء النجم الساحلي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في اياب نصف نهائي كأس زايد

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