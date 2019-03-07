انطلاق "مواكب المرأة" الاحتجاجية في عدد من المناطق السودانية

تمركزت منذ وقتٍ مبكر اليوم الخميس، قوات أمنية وشرطية في عدد من شوارع العاصمة الخرطوم لمنع احتجاجات دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين.
ولبى محتجون اليوم الخميس، دعوات للتظاهر في مناطق متفرقة باسم موكب المرأة السودانية.
وصدرت أوامر طوارئ رئاسية في وقتٍ سابق، تمنع التجمهر والتظاهرات والمواكب، وتهدد بعقوبات مغلظة بحق المخالفين تصل للسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامات بمبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه.
وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية والسلام والعدالة، وبرحيل الرئيس عمر البشير.
ويقود “تجمع المهنيين السودانيين” احتجاجات دخلت شهرها الثالث.
وفي أم درمان، انطلق موكب رئيس من قلب سوق البوستة، بينما شهد أحياء أمبدة موكباً أقل عنه نسبياً من حيث الزخم.
وفرض الرئيس البشير يوم الجمعة الفائتة حالة الطوارئ بالبلاد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات في محاولة لتدارك الأوضاع الاقتصادية وإفساح المجال مع التسوية السياسية.
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