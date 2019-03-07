امبدة تنضم الي مواكب المرأة السودانية

سير مواطنو أمبدة مظاهرة قوية جابت الحي تطالب بانهاء حكومة المؤتمر الوطني استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير بتسيير موكب المراة السودانية

واكد شهود عيان بوجود سيارات محملة بكوادر الحزب والسيخ والعصي تجوب الحي بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق مظاهرة بامدرمات .

ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.

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وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية