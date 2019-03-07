عبدالقادر إدريس: الإرهاب منتشر في جميع الدول

قال رئيس القضاء، مولانا عبد المجيد إدريس، إن الإرهاب ليس بالحالة الطارئة لكنه أصبح واقعاً ويجب التعامل معه، مؤكداً أن السودان مهموم بالأمر لذلك سن التشريعات اللازمة.
وقال إن الإرهاب لم تسلم منه أي دولة ويجب تضافر الجهود لمكافحته، وقال إدريس خلال سمنار "مكافحة الإرهاب بين الشريعة والتطبيق"، الذي نظمته السلطة القضائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الإخفاق والفشل في التعامل مع الإرهاب يعد من أسباب انتشاره، مشيراً إلى الجهود التي بذلها السودان لمكافحته.
وأكد لا بد من وجود مقاربة واقعية بين التشريع والتطبيق في الأمر.
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